Nach der Insolvenz in Leichlingen Niederländischer Investor steigt bei Bäro ein

Was die neueste Meldung aus dem Unternehmen und von Insolvenzverwalterin Marion Rodine nicht verrät, ist die Zukunft des zweiten Standbeins von Bäro: Im Jahr 1967 gegründet, hat die Firma seit mehr als 50 Jahren international Beleuchtungsprojekte mit einem Schwerpunkt im Lebensmittel-Einzelhandel realisiert. Beispiele vor Ort finden sich unter anderem in den Lebensmittelmärkten von Ulrich Bonus in Witzhelden und Leichlingen. Darüber hinaus aber ist Bäro seit 1996 im Bereich Clean Air Technologies am Markt und bietet UV-C-Lösungen zur Reinigung und Entkeimung von Luft und Oberflächen insbesondere für Großküchen, Gastronomie sowie die Lebensmittelproduktion in Industrie und Handwerk sowie Räumlichkeiten aller Art.