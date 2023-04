Leichlingen Elf neue Wlan-Hotspots für Innenstadt und Witzhelden

An insgesamt elf Stellen können Bürger in der Innenstadt und in Witzhelden kostenlose Wlan-Hotspots nutzen, um im Internet zu surfen oder zu telefonieren. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Stadtverwaltung auf die Anfrage der CDU-Fraktion über den Sachstand zur Einrichtung eines kostenlosen Wlan-Netzes im Stadtgebiet (wir berichteten) hervor.