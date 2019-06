Nach Opladen : Radschnellweg für Leichlingen

Leichlingen Im Zuge der Regionale Bergisches Rheinland soll eine Strecke von Hilgen bis Opladen entstehen.

Die Mobilitätswende ist derzeit in aller Munde, auch in Leichlingen. Doch während der Zustand der Radwege in der Stadt von vielen kritisiert wird, soll jetzt ein anderes wichtiges Projekt vorangetrieben werden. Der Rat beschloss, dass im Zuge der Regionale Bergisches Rheinland ein Radschnellweg von Burscheid-Hilgen über Witzhelden und Leichlngen bis zum Bahnhof Leverkusen-Opladen entstehen soll.

So könne eine „umweltfreundliche Verkehrsverbindung zwischen den Nordkreis-Kommunen und bis zum ÖPNV-Knotenpunkt Opladen geschaffen werden“, argumentierte die SPD in ihrem ursprünglichen Antrag. Auch der Leichlinger Bahnhof soll an die Strecke angebunden werden. So soll der Umstieg vom Rad auf Busse und Bahnen gewährleistet und im Berufsverkehr die Straßen entlastet werden.