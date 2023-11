Von Bund und Land Leichlingen bekommt 717.292 Euro für die Flüchtlingsversorgung

Vor ein zusätzliches Problem werden die Mitarbeiter im Rathaus aktuell durch den Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen IT gestellt: Weil auch die Bezirksregierung Arnsberg, die für die Verteilung der Menschen auf die nordrhein-westfälischen Kommunen zuständig ist, vom der Cyberattacke betroffen ist, bekommt Leichlingen die Informationen über – meist sehr kurzfristige – Zuweisungen der Geflüchteten aktuell wieder wie in früheren Zeiten per Post.