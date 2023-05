Leichlingen Behindertensportverein stellt sich neu auf

Der Behindertensportverein (BS) Leichlingen hat keine leichten Zeiten hinter sich. Wie vielen anderen Organisationen hat auch ihm Corona zugesetzt, so dass das Programm auf den Kopf gestellt werden musste: Etablierte Kurse verschwanden, Online-Kurse und Outdoor-Angebote kamen dazu. Zusätzlich hatte der Verein auch noch mit der Flut 2021 zu kämpfen, die etliche Trainingsräume zerstörte. Ersatz musste her, Kurszeiten angepasst werden. Zugleich sanken durch die Pandemie die Mitglieder- und Kursteilnehmerzahlen, die Finanzlage wurde schwieriger. „Doch nun kommen die Leute allmählich wieder zurück. Wir verspüren deutlich einen Aufwind“, berichtete die Vereinsvorsitzende Anke Minte am Montagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Ordnung und bürgerschaftliche Beteiligung.