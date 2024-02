Verkehr in Leichlingen Kreisverkehr: Baubeginn verzögert sich

Der Start der mehrmonatigen Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Neukirchener Straße verschiebt sich. Eigentlich hätte es am 19. Februar losgehen sollen. Nun teilte Tiefbauamtsleiter Tycho Kopperschmidt mit, dass die Arbeiten wegen nicht näher definierter „Bauverzögerungen“ erst Ende Februar/Anfang März beginnen. Am Wupperareal auf der Neukirchener Straße gegenüber dem Rathaus entsteht aktuell ein Neubau, der neben Wohneinheiten auch einen Supermarkt beherbergen soll. Um die unter dem Gelände geplante Tiefgarage sicher an den Verkehr anzubinden, sei der Neubau eines Kreisverkehrs an der bestehenden Einmündung zur Straße Am Büscherhof unumgänglich, erklärt die Stadt. Die Neukirchener Straße wird während der Bauzeit als Einbahnstraße ausgewiesen und nur aus der Richtung Montanusstraße zur Alte Holzer Straße befahrbar sein.