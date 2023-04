Rhein-Berg/Leichlingen 575 Euro für jeden Quadratmeter Bauland

Rhein-Berg · Im Rheinisch-Bergischen Kreis mussten Käufer für ein Grundstück in Rösrath am tiefsten in die Tasche greifen, dicht gefolgt von Leichlingen. Am günstigsten ist es in Kürten.

16.04.2023, 15:00 Uhr

Nur 17 Grundstücke wechselten 2022 in Leichlingen den Eigentümer. Kreisweit belegt die Blütenstadt den zweiten Platz bei den Baulandpreisen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Ina Bodenröder

Der Gutachterausschuss für den Rheinisch-Bergischen Kreis (außer Bergisch Gladbach) hat seinen jährlichen Grundstücksmarktbericht für das Jahr 2022 herausgebracht. Das zeigt unter anderem: Wer schon im Kreisgebiet wohnt, möchte gerne auch hier bleiben.