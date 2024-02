Naherholung in Leichlingen „Neuer Stadtpark“ wird im Juni wieder eröffnet

Die Bauarbeiten am Neuen Stadtpark liegen trotz der Frostperiode Anfang Januar noch im Zeitplan. Das berichtete nun Bauhofleiter Andreas Pöppel im Ausschuss für Klimaneutralität, Umwelt und Zukunftsfragen (KUZ). Nachdem die Arbeiten am Alten Stadtpark Mitte November (weitgehend) abgeschlossen waren, wechselte die Baustelle auf die benachbarte Fläche am Rathaus, um auch dort neue Wege anzulegen und klimaresistente Bäume zu pflanzen. Noch sieht der Park tatsächlich wie eine Baustelle aus, doch schon im Juni sollen die Leichlinger durch ein regelrechtes Kleinod wandeln können.