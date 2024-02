Bauprojekt Neukirchener Straße Leichlingen Bau des vierten Kreisverkehrs startet am 19. Februar

Die Neukirchener Straße wird während der Bauzeit als Einbahnstraße ausgewiesen und nur aus Richtung Montanusstraße zur Alte Holzer Straße befahrbar sein. Die Umleitung für die Neukirchener Straße erfolgt über Opladener Straße – Am Wallgraben – Brückenstraße. Der Bau erfolgt in zwei Abschnitten. Zuerst entsteht die östliche Seite des Kreisverkehrs an der Einmündung Am Büscherhof. Dafür wird die Einmündung gesperrt und die Einbahnstraßenregelung auf der Straße Am Büscherhof aufgehoben. Durch Halteverbote werden Ausweichmöglichkeiten geschaffen, sodass ein sicherer Begegnungsverkehr gewährleistet ist.