Gleissanierung in Leichlingen Leichlinger Bahnfahrern stehen harte Zeiten bevor

Da der Verkehr auf der Schiene in den vergangenen Jahren zugenommen habe, sei der Ausbesserungsbedarf groß, teilt der Bahnkonzern mit. „Viele kleinere Reparaturen haben wir immer wieder nachts durchgeführt,“ erläutert Jürgen Ptaszyk, Leiter der Instandhaltung bei der DB Netz im Raum Düsseldorf. „Jetzt müssen wir aber einmal richtig in die Gleise, um unsere Technik für einen längeren Zeitraum in Ordnung zu bringen.“