Premiere im Pilgerheim Weltersbach Pflege-Azubis übernehmen für zehn Tage die Verantwortung

So ganz ohne Aufsicht arbeiten die angehenden Pflegefachkräfte dennoch nicht. „Es ist immer jemand da, der bei Unsicherheit helfen kann“, hebt Pflegedienstleiterin Britta Voß hervor. Die Aufgaben sind schließlich sehr vielschichtig – von der Schichtleitung (“Jeder kommt mal dran.“) über den Einsatz als Pflegekraft bis hin zur Arbeit in der Hauswirtschaft und in der Betreuung der Bewohner.