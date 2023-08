Verkehrsunfall in Leichlingen Autofahrerin übersieht Radler im Kreisverkehr

Das ist gerade noch mal einigermaßen gut gegangen: Bereits am Freitagmittag wurde ein Pedelec-Fahrer nur leicht verletzt, als er am Kreisverkehr an der Neukirchener Straße und an der Kirchstraße unterwegs war. Der 74-jährige Leichlinger war mit seinem Elektrofahrrad bereits in den Kreisel eingefahren, als eine 62-jährige Frau – ebenfalls aus Leichlingerin — mit ihrem Auto von der Neukirchener Straße in den Kreisverkehr einbiegen wollte. Den Radler hatte die Fahrerin dabei offenbar übersehen, denn es kam zum Zusammenstoß zwischen Rad und Pkw. Der Mann stürzte durch den Kollision zu Boden und verletzte sich am Kopf. „Einen schützenden Helm trug er leider nicht“, hieß es in der Polizeimeldung. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl am Elektrofahrrad als auch am beteiligten Auto entstand nach Angaben der Polizei jeweils nur geringer Sachschaden. Der Anteil der Radfahrer Deutschland, die auf ihrem Zweirad regelmäßig einen Helm tragen, lag 2021 laut Bundesanstalt für Straßenwesen bei 32 Prozent.