Polizei und Feuerwehr in Leichlingen im Einsatz Autofahrer sorgt für großen Blechschaden

Ein Autofahrer, der aus Richtung Stockberg kam, ist am Sonntagmorgen auf mehrere geparkte Autos in Unterschmitte aufgefahren und hat sie zusammengeschoben. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufenes Betriebsmittel ab. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Unbekannte brachen über Christi Himmelfahrt in die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Witzhelden ein. Beute: ein Elektrogerät. Polizei-Hinweise: 02202-2050.