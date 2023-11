Unfall in Leichlingen Autofahrer fährt Schülerin an und flüchtet

Vor dem Schulzentrum Am Hammer ist ein 15-jähriges Mädchen angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei an diesem Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstagabend. Die Jugendliche wollte gegen 18 Uhr zusammen mit einer 14-Jährigen die Straße Am Hammer in Höhe der Verkehrsinsel vor dem Supermarkt überqueren.