Konflikt zwischen Jugendverein und Verpächter in Leichlingen Aus zwischen Crew und Naturfreunden

Nun steht es fest: Der Verein Jugendarbeit Crew stellt seine Arbeit auf dem Gelände Am Block ein, als Folge des Streites mit seinem Verpächter, den Naturfreunden Leichlingen. „Trotz mehrerer Klärungsversuche konnte leider keine gemeinsame Lösung gefunden werden, und die Situation hat sich in den vergangenen Monaten weiter zugespitzt“, teilt die Crew auf ihrer Internetseite mit. „Offenbar ist unsere Kinder- und Jugendarbeit hier ,Am Block‘ nicht mehr gewünscht. Und eine unbeschwerte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist unter diesen Rahmenbedingungen leider kaum noch möglich.“