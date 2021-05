Leichlinger vor Gericht : Aufruf zur Vergewaltigung – Freispruch

Leichlingen Der Prozess gegen einen 30-Jährigen, der im Internet Geld für eine Straftat geboten haben soll, ist zu Ende. Gelöst ist der Fall aber nicht.

Der Prozess um einen Leichlinger, der mutmaßlich in einem Inserat dazu aufrief, eine Frau zu vergewaltigen, ging am Freitag in die entscheidende Phase. Zum Termin vor dem Amtsgericht Leverkusen waren die Geschädigte und ihr Partner geladen. Die beiden Zeugen pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Angeklagten.

Der unter Betreuung stehende Mann wurde laut Staatsanwalt verdächtigt, am 8. Januar und 13. März Anzeigen auf Ebay geschaltet zu haben. In diesen soll er dazu aufgerufen haben, für eine Summe von je 500 und 1000 Euro eine 25-Jährige zu vergewaltigen. Die Privatadresse des Paares wurde darin auch veröffentlicht. Die Behörde geht davon aus, dass er aus Neid auf die Beziehung seines Freundes zu der Frau handelte.

Und tatsächlich gab es ein Anzeichen dafür, dass der Mann an der Tat nicht beteiligt war. So wurde sein Nachname in den Anzeigen auf Ebay auffällig falsch geschrieben. Weitere Rückendeckung für seine Aussage bekam der 30-Jährige von wohl unverhoffter Seite. Die junge Frau betonte in ihrer Aussage jetzt vor dem Amtsgericht, dass sie nicht an eine Tat durch den Beschuldigten glaube. Demnach hab es keinen Streit zwischen den beiden. Sie ist überzeugt, dass es ein Dritter war, der sowohl der Frau als auch dem Angeklagten schaden wolle.