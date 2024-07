Mehr als 100 Touren – auch in Leichlingen gibt es Programm Auf Müllers Spuren — Wanderwochen im Bergischen

„Unser Ziel ist es, jedem die Möglichkeit zu bieten, die Schönheit und kulturelle Vielfalt des Bergischen Landes zu erleben“, betont Mareike Rottmann. Mit im Boot für das Projekt ist auch die Ovag, die Oberbergische Verkehrsgesellschaft, als Partner aus dem Bereich ÖPNV. Am 27. September findet so die Tour „Von der Moor-Birke bis zur Elsbeere: Grüne Rundwanderung zum Baum des Jahres“ in Hückeswagen statt. „Alle Mitwandernden, die vor Ort ein gültiges OVAG-Ticket vorzeigen, nehmen kostenlos an der Wanderung teil. Mit der gemeinsamen Aktion möchten wir für die nachhaltige Mobilität in unserer Region sensibilisieren“, betont Gabi Wilhelm von „das Bergische“.