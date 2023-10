Aktion in Leichlingen Auf einen Kaffee mit der Polizei

Einmal locker mit dem NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) oder einem Kriminalpolizisten plauschen – das ist am Mittwoch, 18. Oktober, möglich. Da lädt die Polizei Rhein-Berg zu „Coffee with a cop“ ins Brückerfeld ein. „In der Zeit von 8 bis 14 Uhr wird es an einem Oldtimer-Café-Mobil in der Leichlinger Fußgängerzone Im Brückerfeld verschiedene Heißgetränke wie Kaffee, Kakao und Tee geben“, kündigen die Beamten an. Reul wolle gegen 10 Uhr zu Besuch kommen.