In Leichlingen-Witzhelden fehlen Spielmöglichkeiten Auf der Suche nach Spielplatz-Standorten

Bereits im November 2022 stellte die Bürgerliste Witzhelden Leichlingen (BWL) die Anfrage an die Verwaltung, um zu erfahren, wie es um die Spielflächen in Leichlingen und Witzhelden bestellt ist. Bei der jüngsten Sitzung des Infrastruktur-, Mobilitäts- und Betriebsausschusses lieferte Tiefbauamtsleiter Tycho Kopperschmidt eine erste Antwort: Die aktuellsten Zahlen dazu, berichtete er, stammten aus der letzten Spielflächenbedarfsplanung aus dem Jahr 2006. Demnach sei der Bedarf an Spielflächen in der Stadt um knapp 80 Prozent gedeckt.