Autounfall in Leichlingen Audifahrer landet im Zaun

Bei einer nächtlichen Fahrt auf der Kreisstraße 6 hat ein 33-jähriger Audifahrer am Sonntag gegen zwei Uhr auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der A6 Avant rutschte nach Polizeiangaben in einen Zaun und blieb dort stecken. Helfen konnte nur noch ein Abschleppdienst, der das Auto befreite und anschließend abschleppte. Glück im Unglück: Der Leichlinger Fahrer verletzte sich nicht. Für die Reparatur seine Fahrzeugs dürfte er allerdings tief in die Tasche greifen müssen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Auch für die Wiederherstellung des Zauns wird der Audifahrer zur Kasse gebeten werden, denn auch der wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt.