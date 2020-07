Kommunalwahl 2020 : Auch Kinder gehen im September wählen

Leichlingen Das Kinder- und Jugendparlament bereitet sich auf die Kommunalwahlen vor. Für Erstwähler soll es eine neue Infobroschüre geben. Für Mädchen und Jungen unter 16 steht eine Wahlsimulation an.

Wenn im Spätsommer Bürgermeister und Stadtrat neu gewählt werden, sind auch schon Grundschüler gefragt, ihre Stimme abzugeben. Allerdings nicht am 13. September, sondern bereits am 4. September. Denn das Leichlinger Kinder- und Jugendparlament (JuPa) beteiligt sich an der Wahlsimulation für unter 16-Jährige, die der Landesjugendring organisiert. „Die letzte Wahlsimulation gab es zur Europawahl“, berichtet Gudrun Bormacher, die städtische JuPa-Beauftragte. Dieses Nachempfinden einer echten Wahl sei wichtig, um die jungen Menschen an Demokratie heranzuführen.