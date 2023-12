1. Adventswochenende in Leichlingen Auch im Brückerfeld lockt das Bratapfelfest viele Besucher

Am ersten Adventswochenende sorgten weihnachtliche Dekorationen an Ständen, Lichterketten in den Bäumen und ein großer Tannenbaum in der Mitte des Brückerfelds für vorweihnachtliche Stimmung. Die Kälte tat ihr Übriges. Dennoch strömten zahlreiche Leichlinger und Besucher von außerhalb zum 24. Bratapfelfest in die Innenstadt. So wie im vergangenen Jahr fand es im Brückerfeld und nicht wie die Jahre zuvor im Alten Stadtpark statt. Was nicht alle begeisterte. Christoph (61) und seine Begleitung vermissten den besonderen Flair. Unter den beleuchteten Bäumen im Park langzugehen oder zu rollen habe einen ganz besonderen Charme. Für Christoph, der an den Rollstuhl gebunden ist, seien zudem die Unebenheiten, die durch die Kabelabdeckungen entstehen, eine Herausforderung. Dennoch genossen die beiden ihren Besuch auf dem Fest und freuten sich insbesondere über die Bandbreite an lokalen Angeboten.