In Leichlingen entdeckt Asiatische Hornisse wird zur Gefahr für heimische Bienen

Die Asiatische Hornisse breitet sich in Europa aus. Nun ist ein erster Fall in Leichlingen bekannt geworden. Mit Hilfe eines örtlichen Imkers wurde ein Hornissennest rechtzeitig erkannt und entfernt. Zuvor hatte er an seinen Bienenständen immer wieder Hornissen auf Nahrungssuche beobachtet: Honigbienen stehen auf dem Speiseplan der invasiven Asiatischen Hornisse. Die Hornissen sahen überdies anders aussahen als die, die sonst im Bergischen Land anzutreffen sind. Sie fielen durch eine dunklere Färbung des Körpers und hellere Beine auf.