Flüchtlinge müssen in Leichlingen teils öfters umziehen Stadt muss mehr als 700 Geflüchtete unterbringen

Etwas Entspannung verspricht die Containereinrichtung, die am Standort Oberschmitte geplant ist. Dort soll in 22 Modulen Wohnraum für bis zu 66 Menschen entstehen – in zweigeschossiger Bauweise. Sechs Sanitär- und vier Gemeinschaftsmodule gehören ebenfalls zur Planung. Die SPD-Fraktion hatte ihren Widerstand gegen den Standort weit entfernt vom Zentrum schließlich aufgegeben und sich in der jüngsten Ratssitzung enthalten, so dass die Fortsetzung der Planung mehrheitlich beschlossen wurde.