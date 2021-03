Fairer Handel auf allen Ebenen : Leichlingen arbeitet am Titel „Fairtrade-Stadt“

Leichlingen Die Stadt will sich an einer europaweiten Kampagne beteiligen. Um den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen zu dürfen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden.

Für den Titel muss die Blütenstadt Kriterien erfüllen, die „das Engagement für den Fairen Handel in allen Ebenen der Stadt widerspiegeln“. Etwa: • Bei allen Sitzungen der politischen Gremien und auch im Büro von Stadtchef Frank Steffes werden Kaffee und ein weiteres Produkt aus Fairem Handel verwendet. • Eine Steuerungsgruppe (Stadt, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft) koordiniert die Aktivitäten. • In Handel und Gastronomie, die mitmachen, werden mindestens zwei Produkte aus Fairem Handel angeboten. Gemessen an der Einwohnerzahl benötigt die Blütenstadt mindestens sechs Geschäfte und drei Gastronomiebetriebe, die sich beteiligen möchten. • In öffentlichen Einrichtungen werden Fairtrade-Produkte verwendet und Bildungsaktivitäten zum Thema angeboten. In Leichlingen übernimmt die Wirtschaftsförderung die Projektkoordination.