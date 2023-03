Hilfe aus Leichlingen für die Türkei Spenden für Erdbebenopfer

Malatya in Ostanatolien liegt am Rande des Epizentrums. Viele Gebäude und Infrastruktur wurden schon beim ersten Beben in der Nacht zum 6. Februar stark beschädigt oder sogar komplett zerstört. Drei Wochen später bebte die Erde in der gesamten Provinz Malatya erneut. „Weit über 1000 Menschen kamen dort ums Leben, über 7000 Menschen sind verletzt, über 10.000 Häuser stark beschädigt oder zerstört. Bisher wurden in dem Ort über 18.000 Zelte aufgestellt“, informiert Balkaya aktuell über die Situation in der Provinzhauptstadt. Von anderen Stellen heißt es, dass dort sogar rund 2300 Menschen ums Leben gekommen seien.