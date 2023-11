Umbau der Stadtparks in Leichlingen Arbeiter wechseln vom Alten in den Neuen Stadtpark

Beim Blick aus dem Fenster ist es Anfang dieser Woche wohl kaum jemanden zum Flanieren zu Mute: Warnung vor Sturmböen und Dauerregen. Dabei könnten sich die Bürger schon bald wieder auf den Weg in den Alten Stadtpark machen: Dort legen die Landschaftsgärtner gerade letzte Hand an. „Spätestens Anfang nächster Woche können die Leichlinger durch die neu gestaltete Parkanlage spazieren“, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. Die Schotterrasenfläche in der Mitte der Anlage bleibe aber noch eingezäunt. Denn dort sprießen gerade die ersten Grashalme auf der neuen Veranstaltungsfläche, die nicht direkt plattgetreten werden sollen.