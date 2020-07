Bürgermonitor : Anwohnerin will Tempo 50 an Kreuzung Bennert

Anwohnerin will Tempo 50 an Kreuzung Bennert

„Hier gehört Tempo 50 durchgezogen“: Anni Kötting an der Kreuzung in Bennert/Bergerhof. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Anni Kötting sieht Schulkinder und Wanderer in Gefahr. Die Stadt verweist hingegen auf die Funktion der L 359: Tempo 70 sei bereits ein Zugeständnis. Eine Landesstraße diene dem überörtlichen Verkehr und stelle eine durchgehende Verkehrsverbindung dar. Hier dürften deshalb grundsätzlich 100 Stundenkilometer gefahren werden.

Immer wieder sorgt die Kreuzung L359/Bergstraße für Diskussionen unter Verkehrsteilnehmern und Anwohnern. Gerade vergangene Woche monierte ein Autofahrer aus Solingen, dass das Tempolimit für Autofahrer aus Richtung Witzhelden vor dem Feuerwehrhaus in Bennert von Tempo 70 auf Tempo 50 „reichlich spät“ komme. Das sei ein potenzieller Gefahrenherd.

Das kann Anwohnerin Anni Kötting nur bestätigen. Allerdings sieht sie nicht vorrangig ein Problem für Autos, sondern sorgt sich vor allem um die vielen gefährdeten Kinder auf dem Schulweg und um Wandergruppen auf dem Obstwanderweg, die in dem Bereich unterwegs sind. „Der Überweg über die Bergstraße liegt völlig verdeckt, fast im Kreuzungsbereich. Der Fußgängerweg endet unverständlicherweise am Feuerwehrhaus, obwohl Platz wäre, ihn 20 Meter weiter durchzuziehen und dann die Überquerung anzulegen! Dann könnten die Kinder sicher durch die Siedlung zu Schule gehen“, erklärt Anni Kötting, warum die Verkehrssituation um Berg- und Landstraße in ihren Augen ein hohes Sicherheitsrisiko für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer birgt.