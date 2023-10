Bürgermonitor Leichlingen Anwohner klagen über Ratten an der Lessingstraße

Weiter führt die Unternehmenssprecherin aus: „Darüber hinaus muss man aber auch leider Gründe für Rattenbefall im Keller benennen: Einerseits ist es oftmals so, dass Müll in die Grünanlagen geworfen wird. Kunden werfen Bananenschalen oder andere Lebensmittel teilweise aus dem Fenster, das lockt natürlich Schädlinge an.“ Ein weiterer Punkt sei, dass Hauseingangstüren in offener Stellung blockiert würden, sodass sie tagelang oder auch nachts offen stünden. Dadurch hätten Schädlinge die Möglichkeit, in den Keller zu laufen. Zudem ließen einzelne Kunden ihr Kellerfenster offen stehen. „Hier wäre es immer wünschenswert, wenn Nachbarn ihre Mitbewohner auf solche Missstände aufmerksam machen würden. Wenn Haustüren und Kellerfenster geschlossen sind, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass keine Schädlinge ins Haus kommen“, führt die Sprecherin aus.