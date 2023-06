Stadtbücherei Leichlingen Anmeldung zum Sommerleseclub beginnt

Bis zum Sommerferienbeginn am 22. Juni ist es nicht mehr lange hin – höchste Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was man mit den freien Tagen anfängt: Reisen, Schwimmbad, einfach nur „abhängen“ oder doch auch mal ein Buch in die Hand nehmen? Für Letzteres öffnet die Stadtbücherei nun wieder ihre Tore: Am kommenden Montag, 12. Juni, ist Anmelde- und Ausleihstart für den diesjährigen Sommerleseclub – alleine oder als Leseteam aus zwei bis fünf Personen mit der Familie, Klassenkameraden oder Freunden, mit denen die Leseratten zusammen Stempel sammeln können.