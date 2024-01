Karneval in Leichlingen Anmeldung bis 2. Februar zum Blütensamstagszug

Wer als Fußgruppe oder mit einem Wagen am Blütensamstagszug teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 2. Februar dafür anmelden. Das teilt die Vereinigung Leichlinger Karneval aktuell mit. Dazu müssen die Jecken eine E-Mail an zugleitung@vlk-leichlingen.de schicken. Wer mitziehen will, muss sich auch diese verbindlichen Termine notieren: Die Zugbesprechung findet am Dienstag, 23. Januar, um 17.30 Uhr und am Donnerstag, 25. Januar, um 19 Uhr statt, jeweils in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt Am Schulbusch. Der Blütensamstagszug zieht am 10. Februar ab 14.11 Uhr (Aufstellung. 13 Uhr) von der Landwehr- bis zur Gartenstraße.