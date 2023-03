In Leichlingen an der Hasensprungmühle Angelteich wird nach der Flut 2021 nicht wiederhergestellt

Beim Starkregen im Juli 2021 war sein Damm stark gefährdet, das Wasser des Fischteichs am Altenzentrum Hasensprungmühle musste abgelassen werden. Seither ist an Angeln nicht mehr zu denken. Nun steht fest: „Der ehemalige Angelteich soll nicht mehr aufgebaut werden“, informiert die evangelischen Kirche in der aktuellen Ausgabe ihrer Gemeindezeitung. Ihr gehört das Areal.