Feuerwehr Leichlingen Andreas Hillecke soll neuer Feuerwehr-Chef werden

Wehrleiter und ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters durch den Rat für sechs Jahre bestellt und dann vom Bürgermeister ernannt. Zuvor aber werden die Mitglieder der Feuerwehr angehört, beteiligt ist auch der Kreisbrandmeister. Dieses Treffen hat bereits am 16. Februar stattgefunden. „Die Einheiten der Feuerwehr Leichlingen inklusive Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung sprachen sich für die Bestellung von Stadtbrandinspektor Andreas Hillecke zum Leiter der Feuerwehr sowie für Brandoberinspektor Gunther Wagner zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr aus. Auf meine konkrete Nachfrage wurden keine Argumente vorgebracht, welche die persönliche und fachliche Eignung der Kameraden in Fragen stellen“, hatte Kreisbrandmeister Martin Müller-Saidowski nach dem Treffen an Bürgermeister Frank Steffes berichtet. Deshalb habe er dem Rat die Bestellung Hilleckes und Wagners vorgeschlagen.