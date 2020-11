Der Stadtrat in Leichlingen hat getagt : An den Schulen gibt es Probleme beim Lüften der Turnhallen

Leichlingen In der Ratssitzung ging es um Schulen und Formalia in der Kommunalpolitik: Neu ist der Ausschuss für Klimaneutralität, Umwelt und Zukunftsfragen.

Regelmäßiges Lüften ist an Schulen im Kampf gegen Corona das A und O. Doch das klappt in den Leichlinger Turnhallen nur bedingt, informierte die Stadtverwaltung die Ratspolitiker in deren jüngster Sitzung. Für die optimale Belüftung der Hallen müssten sehr viele Lüftungsgeräte angeschafft werden. In den großen Mehrfachturnhallen seien die vorhandenen Anlagen nicht nachrüstbar.