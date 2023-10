Verkehrswende in Leichlingen Am Rathaus stehen jetzt vier Fahrradboxen

Die Box ist Teil der Mobilstationen, die der Rheinisch-Bergische Kreis in all seinen acht Städten und Gemeinden einrichtet. Drei davon gab es bislang in Leichlingen: am Bahnhof, am Busbahnhof Leichlingen und am Busbahnhof Witzhelden. Am Rathaus war ein weiterer Standort geplant.