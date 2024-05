Wiederbelebung des Gotteshauses Alte Kirche am Johannisberg sammelt für Sanierung der Kirchenfenster

Es geht weiter mit der Revitalisierung der Alten Kirche am Johannisberg, in der sich viele Leichlinger Paare das Ja-Wort gaben. Und das ist längst von außen zu sehen. Nachdem das Gelände rund um die 200 Jahre alte Kapelle im Herbst von fleißigen Helfern an zwei Grünschnitt-Tagen von Wildwuchs befreit und begehbar gemacht worden waren, konnte kürzlich eine Bank aufgestellt werden. Als Rastplatz für Wanderer und Kirchenbesucher. Innen haben bereits Konzerte Leichlinger Chöre stattgefunden, ein Abendsegen mit Musik, weihnachtliches Singen und die erste Krippenausstellung, der im Dezember eine zweite folgen soll. Erstkommunionkinder haben sich die eindrucksvollen Kirchenfenster des Leichlinger Glasmalers Willy Schürmann angesehen und zu eigenen kleinen Glasmosaiken inspirieren lassen.