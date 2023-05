Leichlingen Begleiter sorgen für leichteren Alltag

Häufig sind es die kleinen Dinge im Leben, mit denen man unerwartet Menschen eine große Freude bereiten kann: Es ist die gemeinsame Zeit bei einer Tasse Kaffee oder einer Partie Karten. Es sind aber auch die kleinen Hilfen im Alltag, wie etwa gemeinsames Kochen und Putzen, das Einkaufen, die Begleitung zu den Ärzten oder ein kleiner Spaziergang, die es älteren Menschen oder jenen mit Handicap ermöglichen, autark in den eigenen vier Wänden zu leben und der Einsamkeit zu entfliehen. Manchmal ist es aber auch nur eine kurzfristige Unterstützung in der Schwangerschaft, nach Unfall oder OP, eine kurze Auszeit in der Betreuung von Familienangehörigen, die Betroffenen so manch zusätzliche Sorge erspart. All solche Hilfen für alle Altersklassen bietet die ehemalige Buchhändlerin Lisa Gilljohann seit gut zwei Jahren mit ihrem Dienstleistungsunternehmen „Die Alltagsbegleiter“ in Leichlingen an.