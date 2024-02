Polizeimeldung aus Leichlingen Alkoholisierter Autofahrer auf L294 ertappt

Samstagmittag meldeten Verkehrsteilnehmer einen liegengebliebenen Fiat Panda an der L294 zwischen Leichlingen und Witzhelden. Eine Autofahrerin hielt an, um sich nach dem Wohlbefinden des Fahrzeugführers (39) aus Leichlingen zu erkunden. Der wirkte alkoholisiert, so dass die Frau die Polizei informierte. Die Beamten bestätigten den Eindruck und machten einen Atemalkoholtest. Ergebnis: 2,5 Promille. Der Fahrer musste zur Blutprobe, Führerschein und Auto wurden sichergestellt.