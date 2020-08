Amtliche Zahlen : 47 Infektionsfälle derzeit im Kreis

Leichlingen Hier sind die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Am Mittwoch meldete der Rheinisch-Bergische Kreis einen neuen Corona-Fall – aus Burscheid (Infektionsursprung im beruflichen Umfeld). Sechs weitere Personen gelten als genesen. Aktive Fälle aktuell: 47. Es befinden sich 316 Personen in Quarantäne, das sind 22 Personen mehr als am Vortag.