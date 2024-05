Tipps zur Freizeitgestaltung und mehr Aktionstag „Leichlingen mobil“ im Quartiersbüro

Was hat die Blütenstadt den Menschen in ihrer Freizeit zu bieten? Darüber können sich junge und jung gebliebene Leichlinger an diesem Mittwoch, 15. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Quartiersbüro an der Kirchstraße 6-8 informieren. Zahlreiche Aussteller präsentieren unter dem Motto „Leichlingen mobil“ verschiedene Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung.