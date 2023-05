Leichlingen Akademie lädt zum Tag der Pflege ins Brückerfeld

„Gute Pflege muss gepflegt werden!“ Umso mehr, als die Suche nach gutem Pflegepersonal immer schwieriger wird. Beim internationalen Tag der Pflege an diesem Freitag, 12. Mai, wird in Leichlingen und im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis die wichtige Rolle der Pflegeberufe in den Fokus gerückt. In der Blütenstadt plant die evangelische Pflegeakademie Hasensprungmühle von 11 bis 14 Uhr im Brückerfeld einen Informationsstand unter dem Motto „Nurse the system“. Von 16 bis 18 Uhr gibt es den kostenlosen Online-Impulsvortrag „Verletzte Gefühle in der Pflege“ mit Handlungsempfehlungen für Pflegedienste. Anmeldung unter pflegeselbsthilfe-rbk@paritaet-nrw.org oder 02202 9333-828 beim Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Veranstaltungen in den anderen kreisangehörigen Kommunen sind unter www.rbk-direkt.de/tag-der-pflege.aspx zu finden.