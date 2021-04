Autoaufbruch in Leichlingen : Akkuschrauber aus Firmenwagen gestohlen

Der Wagen soll am Montagabend noch unbeschädigt gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmittag einen Lieferwagen aufgebrochen, der an der Straße am Wasserturm geparkt war. Wie die Polizei berichtet, war einer Passantin am Dienstag gegen 13 Uhr die zerbrochene Seitenscheibe der rechten Schiebetür des Mercedes-Benz Vito aufgefallen.

Sie alarmierte die Polizei. Nach Angaben des Benutzers wurde aus dem Innenraum ein Akkuschrauber entwendet.

Der Wagen wurde am Montag gegen 15.30 Uhr abgestellt und soll gegen 21.40 Uhr noch unbeschädigt gewesen sein. Den Schaden schätzen die Beamten insgesamt auf 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, unter Telefon 02202 2050 zu melden.

(sug)