Stadt sieht keine Gefahrenlage : Ärger um spätes Tempo-50-Schild

Das Tempo-50-Schild an der Feuerwehrausfahrt in Bennert kommt nach Meinung eines Lesers „reichlich spät“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das Tempolimit vor dem Feuerwehrhaus in Bennert „kommt reichlich spät“. Ein Solinger, der namentlich nicht genannt werden möchte, ärgert sich so gut wie an jedem Werktag darüber. Er passiert die Strecke auf dem Weg zur Arbeit. „Erst unmittelbar vor der Kreuzung kommt aus Richtung Witzhelden die Geschwindigskeitsbegrenzung von Tempo 70 auf Tempo 50. Das ist nicht nur ein Ärgernis“, schimpft der Autofahrer, „sondern auch ein potenzieller Gefahrenherd. Da sind doch gerade am Wochenende viele Leute unterwegs.“