Vorschau auf die Konzertreihe Acht Konzerte im Leichlinger Orgelsommer

Zusammen mit vier Posaunen eröffnet der Leichlinger Kantor Carsten Ehret-Pyka den diesjährigen Leichlinger Orgelsommer am 23. Juni ganz besonders feierlich und kraftvoll. Das Festival in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße wurde 1985 ins Leben gerufen und ist längst als Traditionsveranstaltung am Freitagabend über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.