Umzug : Abschied vom alten „Globulus“

Leichlingen Die letzten Kisten sind nun draußen: Das Leichlinger Sozialkaufhaus verlässt sein Ladenlokal gegenüber vom Rathaus und zieht in die ehemaligen Sparkassen-Räume an der Neukirchener Straße.

„Der Countdown läuft, bis Ende August muss alles raus!“ steht in Rot auf einem Zettel, der neben der Eingangstür des Leichlinger Sozialkaufhauses Globulus hängt. Am Samstag wurden dort die letzten Überbleibsel für den Umzug in das ehemalige Sparkassengebäude an der Neukirchener Straße zusammengepackt. Um zehn Uhr morgens startete das Ausräumen, bei dem nicht nur Mitarbeiter des Kaufhauses, sondern auch freiwillige Helfer tatkräftig am Werk waren. Regale wurden abgebaut, Schränke und gefüllte Kartons hinausgetragen und schließlich alles in drei große Container verfrachtet.