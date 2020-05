Evangelische Kirche : Ab Pfingsten werden wieder Gottesdienste gefeiert

Ab Pfingstsonntag finden in der evangelischen Kirche in Leichlingen zwei halbstündige Gottesdienste statt: um 10 Uhr und um 11.15 Uhr. Die Zeiten sollen bis zu den Sommerferien beibehalten werden. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach elf Wochen werden wieder evangelische Gottesdienste in Leichlingen gefeiert: Verkürzt, mit Mundschutz und weniger Menschen. Aufs Singen wie auch auf das Abendmahl müssen die Gläubigen aber vorerst verzichten.

Pünktlich zu Pfingsten werden in Leichlingen und Witzhelden nach elf Wochen Corona-bedingter Zwangspause wieder evangelische Gottesdienste stattfinden. „Der Schutz der Menschen war für uns das höchste Gebot, eine Hygienekonzept musste erarbeitet werden“, begründete Pfarrerin Petra Steffen die lange Vorlaufzeit von fast einem Monat, seitdem bekannt wurde, dass Gottesdienste wieder abgehalten werden dürfen. „Umso mehr freuen wir uns, dass an dem Tag, an dem die Botschaft Jesu Christi in die Welt hinausging, wir uns wieder versammeln und diese Botschaft verbreiten können“, sagt Steffen.