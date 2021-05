Corona aktuell : Ab Montag Lollitests an den Leichlinger Grundschulen

Leichlingen Bisher wurde in den Leichlinger Schulen und Kitas „normal“ getestet. Bald wird auf das neue Verfahren umgestellt. Der an Corona erkrankte Landrat Stefan Santelmann ist voraussichtlich nächste Woche wieder im Dienst.

Landrat Noch bis Donnerstag ist Landrat Stefan Santelmann mit seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne. Nach Auskunft der Kreisverwaltung hat er nur milde Symptome. Wenn das Testergebnis am Donnerstagabend dies zulasse, sei er ab Montag wieder im Dienst. Er sei aber auch während seiner Krankschreibung erreichbar und in die Planungen zum Corona-Management eingebunden gewesen.

Lehrer Am 12. Mai werden die Lehrer der weiterführenden und Berufsschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis in zwei mobilen Aktionen geimpft, und zwar mit dem Impfstoff von Moderna. Im Nordkreis stehen drei Impfstandorte zur Verfügung: in den Rathäusern Wermelskirchen und Leichlingen sowie im Kinder- und Jugendzentrum Megafon in Burscheid. Die Organisation und medizinische Leitung für den Nordkreis übernimmt Hans-Christian Meyer, einer der leitenden Impfärzte des Impfzentrums. Der Kreis erwartet mehrere hundert Personen, „wobei einige Rückmeldungen noch ausstehen“.