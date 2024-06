Feierstunde des Gymnasiums Leichlingen 97 Abiturienten holen sich ihr letztes Schulzeugnis ab

Das Abi in der Tasche – und das wortwörtlich – haben seit Freitag 97 junge Menschen. Sie haben ihren Schulabschluss am Leichlinger Gymnasium gemacht. Freitag war feierliche Zeugnisübergabe. Und für manchen stand auf dem Dokument eine besondere Note vor dem Komma: 35 Abiturienten waren bei den Prüfungen so gut, dass sich bei ihrer Gesamtnote eine Eins an der Stelle befindet, bei sieben von ihnen steht hinter dem Komma dann sogar eine Null, berichtet das Gymnasium.