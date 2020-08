Fördermittel für Leichlingen : 95.661 Euro für Leichlinger Vereine und Institutionen

Leichlingen Die Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln unterstützt dieses Jahr 54 Projekte in der Blütenstadt. Knapp die Hälfte der Fördersumme fließt in soziale Vorhaben.

Nicht auf großer Bühne, sondern bei einem persönlichen Besuch samt Sonnenblume und Grußkarte erfolgte dieses Jahr corona-bedingt die symbolische Übergabe der Fördermittel an 44 Leichlinger Vereine und Institutionen, berichtet Sabine Claßen, Stiftungsreferentin der Kreissparkasse Köln. Die Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse schüttet in diesem Jahr Erträge in Höhe von 95.661 Euro für 54 Leichlinger Projekte aus.