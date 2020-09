7000 Euro Sachschaden : 83-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Leichlingen Die Unfallgegnerin hatte wahrgenommen, dass die 83-Jährige rechts abbiegen wollte und war daher in die Spur abgebogen. Die Rentnerin musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war mit ihrem Hyundai auf der Neukirchener Straße in Richtung Montanusstraße unterwegs. Eine 33-jährige Leichlingerin wollte mit ihrem Opel von der Alten Holzerstraße nach links in die Neukirchener Straße einbiegen und musste – gemäß Beschilderung – die Vorfahrt achten. Sie war aber der Meinung, dass der Hyundai seinerseits nach rechts geblinkt hätte, so als ob er in die Alte Holzerstraße abbiegen wolle.